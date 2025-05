Incontro Strade diverse verso la maternità tra affido e adozione

Un viaggio emozionante tra affido e adozione: incontriamo Francesca Cerreto, autrice di “Sogno imperfetto”, in dialogo con Adalgisa Sinicropi di Mamme per la pelle e Emilia Russo di Mamme dalla parte dei bambini. Insieme esploreremo le molteplici strade verso la maternità e la genitorialità, celebrando le diverse forme di essere madri e padri.

Incontro con Francesca Cerreto, autrice del libro "Sogno imperfetto" in dialogo con Adalgisa Sinicropi, Mamme per la pelle e Emilia Russo, Mamme dalla parte dei bambini. L'Incontro ci offre l'occasione di parlare di maternità, genitorialità, e le mille forme per essere madri, padri, genitori.

