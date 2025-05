Incontro di Associazione Tagete | Franca Canapini presenta un saggio su Garcia Lorca

Nell'ambito degli eventi promossi dall'Associazione Tagete, giovedì 15 maggio alle 17:30, Franca Canapini illuminerà il pubblico con la presentazione di un saggio dedicato a Federico Garcia Lorca. L'incontro si svolgerà presso la Libreria Feltrinelli Point di Arezzo, offrendo un'opportunità unica per esplorare la vita e l'opera di questo grande poeta spagnolo.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Incontro di AssociazioneTagete: FrancaCanapinipresenta un saggio su GarciaLorcaNell’ambito degli incontri organizzati dall’Associazione degli Scrittori Aretini Tagete, giovedì 15 maggio, alle ore 17, 30 FrancaCanapini presenterà presso la Libreria Feltrinelli Point il libro “Una luce perenne contro l’oscurità” (Helicon, 2025), un interessante saggio nel quale l’autrice traduce e analizza la lectio magistralis (alocución), che il poeta spagnolo Federico GarciaLorca pronunciò nel 1931, in occasione dell’inaugurazione della biblioteca pubblica del suo paese natale, Fuente Vaqueros. Un libro sul valore della lettura e della cultura, sul valore civile delle biblioteche, intese come luoghi di luce-conoscenza in grado di combattere l’oscurità-ignoranza, secondo il discorso entusiasta di Lorca, ancora oggi valido sia dal punto di vista eticosociale sia da quello culturale letterario. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro di Associazione Tagete: Franca Canapini presenta un saggio su Garcia Lorca

