Nel mondo della mobilità, l’innovazione digitale rivoluziona la gestione degli incidenti stradali. Da oggi, con nuove procedure e strumenti, cambia tutto: la constatazione amichevole si evolve, rendendo più semplice la vita degli automobilisti. È fondamentale prestare attenzione a queste novità, per affrontare al meglio ogni imprevisto sulla strada.

Nel mondo della mobilità, l’innovazione digitale continua a semplificare anche gli aspetti più burocratici della vita quotidiana degli automobilisti. Tra questi, uno degli strumenti più usati in caso di piccoli Incidenti è la constatazione amichevole, un documento che finora era rimasto ancorato alla carta.Ora però qualcosacambia: lo storico modulo Cai entra ufficialmente nell’era digitale. Questo passaggio rappresenta un’evoluzione importante per milioni di automobilisti italiani, rendendo più fluida la comunicazione con le assicurazioni e alleggerendo gli adempimenti post-incidente.Il modulo Cai diventa digitale: cosacambia davveroSenza eliminare del tutto la versione cartacea — che resterà disponibile per chi non ha familiarità con la tecnologia — la constatazione amichevole elettronica si propone di velocizzare l’intero processo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidenti stradali, da oggi cambia tutto: cosa bisognerà fare, attenzione

