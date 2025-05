Incidenti il CID diventa digitale | dal risparmio ai tempi cosa cambia

Il Cid si trasforma con l’introduzione della versione digitale, il Cai, che sostituisce il tradizionale modulo cartaceo per la constatazione amichevole di incidente. Questa innovazione, destinata a semplificare le procedure per circa 1,5 milioni di sinistri stradali annui, promette risparmi di tempo e una gestione più efficiente degli incidenti.

(Adnkronos) – Il Cid cambia e diventadigitale. Il modello di constatazione amichevole di incidente, utilizzato ogni anno per circa 1,5 milioni di sinistri stradali, cambia procedura: arriva il Cai digitale, versione elettronica del tradizionale modulo cartaceo da utilizzare in caso di sinistro. cosa comporterà per gli assicurati? Ci saranno risparmi? Si accorceranno i tempi . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

