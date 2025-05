Incidente sull' A7 | la motociclista vittima resta in gravi condizioni sedata e intubata

Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A7, coinvolgendo una motociclista di 39 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione al San Martino, la donna versa in condizioni critiche: è sedata e intubata. La prognosi rimane riservata, mentre i medici monitorano attentamente la sua situazione, definita stabile nella gravità.

Si trova sempre ricoverata in rianimazione al San Martino, stabile nella sua gravità, la motociclista di 39 anni vittima di un incidente sull'autostrada A7 nella giornata di ieri, lunedì 12 maggio. La donna, che si trova nel monoblocco, è al momento ancora sedata e intubata e la prognosi resta. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata

Se ne parla anche su altri siti

Incidente stradale sull'A7: motociclista in gravi condizioni

Come scrive notizie.it: Una donna di circa 40 anni coinvolta in un incidente autonomo tra Genova Bolzaneto e l'A12 ...

Incidente sull’A7 a Bolzaneto, motociclista quarantenne ferita in modo grave

Riporta ilsecoloxix.it: Genova – Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A7 all'altezza del casello di Bolzaneto.

Incidente in A7, in prognosi riservata la motociclista sbalzata nella corsia opposta

Segnala msn.com: Genova. Resta in prognosi riservata la donna di 39 anni che lunedì è rimasta coinvolta in un incidente stradale sull’autostrada A7. La donna viaggiava a bordo della sua moto quando, nel tratto compres ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cave, Roma: Morto Motociclista Emanuele Bangrazi in Incidente Auto-Moto, Guidatore Arrestato

Nella provincia di Roma, precisamente a Cave, una tragedia ha colpito la comunità quando Emanuele Bangrazi, un uomo di 40 anni, ha perso la vita in un incidente stradale coinvolgendo la sua moto e un'auto.