Incidente sul lavoro a Castellamonte | 26enne caduto dal ponteggio di una casa in ristrutturazione

Martedì 13 maggio, un grave incidente sul lavoro si è verificato a Castellamonte, dove un 26enne è caduto da un ponteggio di una casa in ristrutturazione. Questo episodio segue un altro incidente avvenuto nel Torinese, a Baldissero Canavese, dove un uomo è rimasto schiacciato da un macchinario. Le autorità stanno indagando su entrambi gli eventi.

Incidente sul lavoro a Castellamonte nel primo pomeriggio di martedì 13 maggio. È il secondo avvenuto oggi nel Torinese dopo quello di Baldissero Canavese, dove un uomo è rimasto schiacciato da un macchinario. A Castellamonte un ragazzo di 26 anni è precipitato da un ponteggio allestito. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente sul lavoro a Castellamonte: 26enne caduto dal ponteggio di una casa in ristrutturazione

Cosa riportano altre fonti

CASTELLAMONTE – Frazione Spineto: operaio cade da un lucernaio: elitrasportato al CTO - CASTELLAMONTE – Ennesimo incidente sul lavoro oggi, martedì 13 maggio, in Frazione Spineto a Castellamonte. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, parrebbe che un giovane operaio 26enne, sia ... 🔗obiettivonews.it

Castellamonte, muratore di 25 anni cade in un cantiere di una cascina in ristrutturazione: trasportato in elicottero al Cto di Torino - CASTELLAMONTE – Nel cantiere di una cascina in ristrutturazione in frazione Spineto di Castellamonte è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi un incidente sul lavoro: un muratore di 25 anni è caduto ... 🔗quotidianopiemontese.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Saronno: Incidente. Morto Alex Stella Proprietario del Cafè Noir

La morte di Alex Stella, 42enne conosciuto come proprietario lo storico Cafè Noir locale di corso Italia ha scosso l'intera comunità.