Incidente sul lavoro a Baldissero Canavese | uomo schiacciato da un macchinario ricoverato in gravi condizioni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Baldissero Canavese la sera del 12 maggio 2025, coinvolgendo un uomo di 47 anni. Il lavoratore, residente in provincia di Bergamo e impiegato in una ditta locale, è rimasto schiacciato al torace da un macchinario durante operazioni di manutenzione e attualmente versa in gravi condizioni.

Incidente sul lavoro a BaldisseroCanavese nella serata di ieri, lunedì 12 maggio 2025. Un uomo di 47 anni, residente in provincia di Bergamo e dipendente di una ditta bergamasca, sarebbe rimasto schiacciato al torace da un macchinario, mentre eseguiva alcune operazioni di manutenzione. È. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente sul lavoro a Baldissero Canavese: uomo schiacciato da un macchinario, ricoverato in gravi condizioni

Le notizie più recenti da fonti esterne

BALDISSERO CANAVESE – Incidente sul lavoro, 47enne elitrasportato al CTO - Incidente sul lavoro: è rimasto schiacciato nella zona toracica mentre eseguiva la manutenzione di un robot nel magazzino. È accaduto nella tarda ... 🔗obiettivonews.it

Schiacciato da un macchinario durante la manutenzione: grave un tecnico lombardo in un’azienda del Canavese - Incidente sul lavoro a Baldissero Canavese L’azienda in cui è avvenuto l’incidente non è stata ancora resa nota, ma fonti investigative confermano che si tratta di una realtà produttiva di media ... 🔗giornalelavoce.it

Incidente sul lavoro, addetto schiacciato da un macchinario mentre fa manutenzione - Un uomo di 47 anni, tecnico manutentore per una ditta esterna lombarda, è rimasto ferito nella tarda serata di ieri a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda di Baldissero ... 🔗torino.repubblica.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente lavoro Stornara: morto operaio 23 anni schiacciato da terreno

Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la comunità di Stornara, in provincia di Foggia, dove un giovane operaio di soli 23 anni è deceduto a seguito di un infortunio avvenuto nella mattinata di martedì 27 febbraio 2024.