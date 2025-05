Incidente pauroso l’auto si ribalta nel canale | la tragedia in un attimo

una manciata di istanti, si sarebbe consumata una tragedia. Un'auto, all'improvviso, perde il controllo e finisce nel canale adiacente, capovolgendosi in un attimo. La quiete della mattina viene squarciata da un rumore sordo, testimone di un incidente pauroso che segnerà profondamente la comunità e lascerà un segno indelebile nella memoria di chi è sopravvissuto.

Era una mattina come tante nella campagna cremasca, con il traffico che scorreva regolare lungo le arterie secondarie, tra i paesi immersi nel silenzio di fine primavera. Una strada provinciale poco affollata, un tratto familiare per chi lo percorre ogni giorno, senza immaginare che proprio lì, in pochi secondi, la vita possa spezzarsi.Leggi anche: l’auto vola in cielo e poi si ribalta: Incidente spaventoso sotto gli occhi della poliziaIn una frazione di secondo, la normalità si è trasformata in tragedia. Il suono delle sirene ha squarciato il silenzio e richiamato l’attenzione dei residenti e dei passanti. Sul ciglio della Sp 20, a pochi chilometri da Casaletto di Sopra, l’asfalto bagnato e il canale colmo d’acqua sono diventati lo scenario di un Incidente drammatico, che ha tolto la vita a un uomo di 59 anni. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente pauroso, l’auto si ribalta nel canale: la tragedia in un attimo

