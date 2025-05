Incidente a Genova auto travolge moto e fugge | arrestato 46enne ubriaco

Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio. Dopo l'impatto, il conducente, risultato ubriaco, è fuggito senza prestare soccorso. Il 46enne è stato successivamente arrestato dalle autorità.

Grave Incidente nella tarda serata di lunedì a Genova, in corso Monte Grappa, all'incrocio con via Monte Cengio. Un'auto ha invaso la corsia opposta travolgendo un motociclo con due persone a bordo. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è dato alla fuga, senza prestare soccorso ai feriti. L’allarme è scattato alle 23.34. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco

