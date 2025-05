Inciampa in un tombino dissestato e si rompe un femore | il Comune dovrà risarcirla con 45 mila euro

Un incidente inaspettato ha cambiato la vita di una donna che, passeggiando in via Roma, è inciampata in un tombino dissestato, riportando la frattura di un femore. Dopo quasi sei anni di battaglie legali, il Comune è stato condannato a risarcirla con 45 mila euro per l'accaduto avvenuto il 27 settembre 2019.

Stava passeggiando in via Roma quando, arrivata all'altezza dell'incrocio con via Principe di Belmonte, era Inciampata in un tombinodissestato, era caduta e si era rotta un femore. Sono passati quasi sei anni da quell'incidente, avvenuto nella tarda mattinata del 27 settembre del 2019, e ora la.

