Inchiesta dossieraggi Equalize tra le vittime anche il cantante Alex Britti | Mi hanno spiato e pedinato

Il cantante Alex Britti è stato ascoltato come testimone nell'inchiesta milanese Equalize, che indaga su presunti dossieraggi illegali. Preoccupato per la situazione, Britti ha rivelato di essere stato spiato e pedinato, mettendo in luce le conseguenze di queste violazioni della privacy. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione non solo nel mondo della musica, ma anche nel pubblico.

Ieri pomeriggio il cantanteAlexBritti è stato ascoltato come testimone e persona offesa in uno dei filoni dell'Inchiesta milanese Equalize sui presunti dossieraggi illegali. A margine Britti ha commentato: "Una vicenda che mi ha molto preoccupato". 🔗Leggi su Fanpage.it

