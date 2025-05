Incendio nell' ex Palaghiaccio di Milano a fuoco pezzi di plastica

Lunedì 12 maggio, attimi di paura a Milano per un incendio scoppiato nell'ex Palaghiaccio, situato nella zona Primaticcio. I vigili del fuoco e la polizia locale sono subito intervenuti sul posto per domare le fiamme, che hanno interessato alcuni pezzi di plastica. Fortunatamente, non si segnalano feriti o intossicati.

Attimi di paura nella serata di lunedì 12 maggio. Un Incendio è scoppiato all'interno dell'ex Palaghiaccio di Milano, in zona Primaticcio. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e agenti della polizia locale. Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. L'arrivo dei vigili del fuocoLa. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio nell'ex Palaghiaccio di Milano, a fuoco pezzi di plastica

Cosa riportano altre fonti

Milano, incendio nell'ex Palaghiaccio di via dei Ciclamini che aspetta la riqualificazione. Non si esclude l'atto vandalico - L’impianto era abbandonato e usato da senzatetto. Nessun ferito o danno strutturale. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castiglione Torinese: Cordero Di Montezemolo Incendio Villa | Cortocircuito Luci Di Natale

Ieri 25 dicembre, durante la notte di Natale è andata a fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese.