Incendio nella notte a Valenzano diverse auto distrutte dalle fiamme

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio devastante ha colpito Valenzano, distruggendo diverse auto parcheggiate in via Papa Pio. Le fiamme sono divampate intorno alle 3:45, spingendo i residenti a chiamare immediatamente i vigili del fuoco, che sono accorsi per domare l'incendio e riportare la situazione sotto controllo.

Un Incendio divampato quando erano circa le 3:45 del mattino ha danneggiato diverseauto parcheggiate per strada a Valenzano, in via Papa Pio. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, immediatamente allertati dai residenti dei civici limitrofi. All'arrivo dei. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Incendio nella notte a Valenzano, diverse auto distrutte dalle fiamme

Se ne parla anche su altri siti

Valenzano, attimi di paura nella notte: incendio in via Papa Pio XII, danneggiate sette auto - Intorno alle ore 4.00, alcuni residenti, allarmati dalle fiamme e dal fumo denso che si sprigionava in strada, hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con più ... 🔗giornaledipuglia.com

Fiamme nella notte a Valenzano: tre auto distrutte, quattro danneggiate. Indagano i carabinieri – FOTO - Fiamme nella notte a Valenzano: tre auto distrutte, quattro danneggiate. Sull'episodio indagano i carabinieri - FOTO ... 🔗telebari.it

Valenzano, assalto all’ufficio postale nella notte: ladri distruggono il bancomat con due esplosioni - Ennesimo attacco ad un ufficio postale nel Barese. Questa volta a Valenzano dove dei ladri hanno fatto esplodere uno sportello automatico ... 🔗telebari.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castiglione Torinese: Cordero Di Montezemolo Incendio Villa | Cortocircuito Luci Di Natale

Ieri 25 dicembre, durante la notte di Natale è andata a fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese.