Incendio in un' abitazione a San Prospero | prende fuoco il tetto

Martedì 13 maggio, nel comune di San Prospero, un incendio è scoppiato in un'abitazione, interessando principalmente il tetto. Le fiamme hanno destato allerta e tempestivamente sono intervenuti i vigili del fuoco, giunti dalla caserma di via......, per domare il rogo e garantire la sicurezza dei residenti.

Nella tarda mattinata di martedì 13 maggio si è sviluppato un Incendio all'interno di un'abitazione a San Prospero. Le fiamme hanno avvolto la parte superiore dell'abitazione ed in particolare il tetto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra, partita dalla caserma di via. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incendio in un'abitazione a San Prospero: prende fuoco il tetto

Ne parlano su altre fonti

Scoppia incendio in casa, Polizia Municipale evita il peggio - Scoppia un incendio in un'abitazione, forse per un corto circuito, ma l'intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale ha evitato conseguenze gravi. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castiglione Torinese: Cordero Di Montezemolo Incendio Villa | Cortocircuito Luci Di Natale

Ieri 25 dicembre, durante la notte di Natale è andata a fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese.