Incendio in casa di riposo evacuati tutti gli ospiti | sul posto 7 squadre dei pompieri

Incendio in corso alla casa di riposo di Pozzolengo, dove tutte le persone ospitate sono state evacuate. Sette squadre dei pompieri sono intervenute tempestivamente dopo l'allerta scattata nelle prime ore di martedì mattina. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma le fiamme, originate dal sottotetto, destano preoccupazione. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.

La notizia è dell'ultimo minuto: Incendio in corso alla casa di riposo di Pozzolengo. L'allarme è stato lanciato nelle prime ore di martedì mattina: al momento non risulterebbero feriti, ma la situazione è seria. Le fiamme sarebbero divampate dal sottotetto per cause ancora in corso di. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Incendio in casa di riposo, evacuati tutti gli ospiti: sul posto 7 squadre dei pompieri

Cosa riportano altre fonti

Pozzolengo, fiamme e paura alla casa di riposo: evacuati gli ospiti - L’incendio si è innescato nelle zona del tetto di villa Albertini Pancaldi. La trentina di anziani trasferiti temporaneamente nella biblioteca del paese ... 🔗msn.com

Incendio a Villa Albertini a Pozzolengo. 27 anziani in salvo - Sono tutti stati messi in salvo i 27 anziani ospiti della casa di riposo Villa Albertini di Pozzolengo dove è divampato un incendio. L'allarme è scattato atto ... 🔗elivebrescia.tv

Scoppia un incendio in una casa di riposo a Caltagirone: morta una donna, evacuati altri 20 ospiti - Un'assistita di una casa di riposo a Caltagirone, in provincia Catania, è morta a causa di un incendio scoppiato forse nella sua stanza ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castel Volturno, incendio in casa: muore ghanese

Un uomo originario del Ghane è morto a causa dell'incendio divampato nella casa dove viveva assieme alla moglie e ad un'altra persona.