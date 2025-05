Incendio a casa di Starmer arrestato un 21enne

La polizia britannica ha arrestato un 21enne in relazione all'incendio devastante che ha colpito l'abitazione londinese di Keir Starmer, ex leader dell'opposizione. L'indagato è accusato di incendio doloso con l'intento di mettere in pericolo vite umane, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Le indagini proseguono per far luce sull'accaduto.

La polizia britannica ha arrestato un 21enne per l'Incendio scoppiato nella casa londinese dove viveva il primo ministro Keir Starmer prima di essere eletto alla guida del Regno Unito. L'accusa è di Incendio doloso con intento di mettere in pericolo la vita di persone. Nessuno è rimasto ferito nel rogo divampato lunedì mattina, che ha danneggiato la porta dell'abitazione nel nord di Londra. Starmer non vive attualmente lì. Da quando è entrato in carica a luglio, vive con la sua famiglia nella residenza ufficiale del primo ministro a Downing Street.

