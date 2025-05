Incendia un’auto arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Massafra per il presunto incendio di un'auto. L'operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione locale e dall'Aliquota Radiomobile, è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Il fatto si riferisce a un episodio accaduto nelle prime ore della giornata, che ha suscitato l'attenzione delle forze dell'ordine.

Tarantini Time QuotidianoNel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Massafra coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Locale Compagnia, hanno arrestato un 47enne del posto, presunto responsabile del reato di incendio di autovettura.La vicenda risale alle prime ore del mattino di ieri, 12 maggio 2025, quando in una delle vie del centro jonico, i militari dell’Arma sono intervenuti su segnalazione del N.U.E. “112”, che segnalava un’autovettura data alle fiamme.Fulminee le indagini dei Carabinieri, che sono riusciti ad identificare il presunto responsabile dell’insano gesto grazie al contributo offerto dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Le immagini hanno infatti permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’accaduto.Secondo quanto analizzato, in un primo momento il 47enne si è avvicinato con circospezione al vano motore dell’autovettura e lo ha cosparso con liquido infiammabile; si è poi allontanato repentinamente, non appena il veicolo veniva avvolto dalle fiamme, successivamente spente dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Incendia un’auto, arrestato 47enne

