Incendia il portone di casa di due donne a Benevento forte esplosione | arrestato 47enne

A Benevento, un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e incendio doloso dopo aver incendiato il portone di casa di due donne. L'incidente ha causato una forte esplosione, sollevando preoccupazione nella comunità. Le autorità indagano ulteriormente su questo inquietante episodio che evidenzia la gravità delle molestie.

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Benevento per atti persecutori e incendio doloso nei confronti di due donne. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendia il portone di casa di due donne a Benevento, forte esplosione: arrestato 47enne

