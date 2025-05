Inaugurata la nuova vasca Valesana | giornata storica per Castel San Giorgio

Ieri mattina Castel San Giorgio ha vissuto una giornata storica con l'inaugurazione della nuova Vasca Valesana, un'importante opera di ingegneria idraulica e area naturalistica dedicata al professor Francesco Di Pace. Grazie a un significativo finanziamento del Ministero dell'Agricoltura, superiore ai 4 milioni e mezzo di euro, si è potuto ampliare l'invaso, migliorando la gestione delle risorse idriche.

