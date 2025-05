Inaugurata a mostra che racconta l' alluvione con le voci di chi ha vissuto quei giorni in prima linea

Inaugurata questa mattina presso la Biblioteca Malatestiana, la mostra “Un fiume di persone - Dizionario di un’alluvione” offre uno sguardo intenso sull’alluvione attraverso le voci di coloro che l’hanno vissuta. Curata dall’associazione culturale Barbablù e dall’Amministrazione comunale, l’esposizione racconta le esperienze e le emozioni di chi ha affrontato quei momenti drammatici.

È stata Inaugurata questa mattina in Biblioteca Malatestiana la mostra 'Un fiume di persone - Dizionario di un'alluvione' tratta dal libro, curato dall'associazione culturale Barbablù e dall'Amministrazione comunale, che raccoglie le molte testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i giorni.

