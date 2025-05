In Ucraina al fronte prosegue lo stallo E Mosca schiera la guardia del Cremlino

In Ucraina, il fronte rimane bloccato mentre Mosca intensifica la sua presenza militare, schierando la Guardia del Cremlino. La tregua sembra un obiettivo lontano, con il reggimento presidenziale operativo a Chasiv Yar. Secondo l'intelligence di Kiev, 620.000 soldati russi sono attualmente dispiegati tra Ucraina e Kursk, amplificando le tensioni nel conflitto.

Prosegue lo stallo al fronte in Ucraina. E Mosca schiera la guardia del Cremlino

Il conflitto in Ucraina raggiunge un nuovo traguardo, arrivando al giorno 513 di tensioni e combattimenti.