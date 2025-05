In the Clear Moonlit Dusk annunciato l' anime | quando debutta e quali saranno i doppiatori

In the Clear Moonlit Dusk, l'attesa serie anime ispirata al manga di Mika Yamamori, debutterà a gennaio 2026. Sono stati svelati la key visual, i doppiatori principali e vari membri dello staff, creando grande curiosità tra i fan. L'opera promette di trasportare gli spettatori tra emozioni e relazioni studentesche indimenticabili.

L'anime sarà tratto dalla storia omonima di Mika Yamamori e al momento sono stati rivelati la key visual, i due doppiatori principali e alcuni membri dello staff. L'adattamento animato di In the ClearMoonlitDusk, manga di Mika Yamamori, arriverà a gennaio 2026. La serie, ambientata tra i banchi di scuola, ruota attorno all'incontro tra due studenti soprannominati "principi" per il loro fascino androgino. In the ClearMoonlitDusk: due principi, un liceo e una scintilla inattesa A gennaio 2026 si accenderanno le luci su In the ClearMoonlitDusk, adattamento animato dell'omonimo manga di Mika Yamamori, annunciato con una key visual suggestiva e un cast vocale già pronto. Protagonista è Yoi Takiguchi, una studentessa dall'aspetto così affascinante e aristocratico da essere ribattezzata "Principe" fin dalle medie. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - In the Clear Moonlit Dusk, annunciato l'anime: quando debutta e quali saranno i doppiatori

