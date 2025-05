In scena lo spettacolo Bohème ' 90

Pronto a riscoprire un classico in chiave contemporanea? "BOHÈME '90" porta in scena un'interpretazione fresca e travolgente, con un cast d'eccezione. Sotto la direzione di Antonio Duma, questo spettacolo promette di emozionare, fondendo storia e attualità in un viaggio coinvolgente. Non perderti l'opportunità di vivere un'inedita "Bohème"!

"Bohème '90" con Francesco Siliberto, Stefania Marianna Robassa, Francesca Danese, Francesco Casaburi, Matteo PadulaRegia e testo originale di Antonio Duma (ispirato a uno scritto di Aldo Nicolaj) Produzione Teatro Dantès - Art Factory ETSIn scena un adattamento moderno di un classico.

