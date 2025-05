In punta di piedi davanti al tramonto della vita

In punta di piedi davanti al tramonto della vita, ci riuniremo per riflettere sull'approvazione della legge sul "fine vita" in Toscana. Un evento gratuito, che si terrà presso il Centro Creativo Casentino sabato 17 maggio alle ore 17.00, per confrontarci su un tema delicato e fondamentale, promuovendo un dialogo aperto e consapevole.

"In punta di piedidavanti al tramontodellavita". Il tema centrale sarà l'approvazione della legge sul "fine vita" da parte di Regione Toscana. L'evento è gratuito e avrà luogo presso il Centro Creativo Casentino abato 17 maggio dalle ore 17.00 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - "In punta di piedi davanti al tramonto della vita"

Potrebbe interessarti su Zazoom

AQL PUNTA SULLA NITIDEZZA DEL SUONO CON ESCAPE E KYMA

Chiamate e ascolto senza rumori di fondo con i nuovi auricolari e cuffie dotati di tecnologie per il noise cancelling Quando ascoltiamo musica o siamo impegnati in una telefonata, spesso i rumori provenienti dall’ambiente circostante ci causano non poche difficoltà.