In piena volata scudetto del Napoli Conte pianifica il passaggio alla Juve

Mentre il Napoli è in corsa per il titolo, il futuro di Antonio Conte si fa incerto: il tecnico sembra pianificare un passaggio alla Juventus, con cui è in trattativa. A soli 180 minuti dalla fine, la lotta per il campionato si intensifica, e De Laurentiis guarda già al futuro, contattando Allegri. Chi avrà la meglio?

A 180 minuti dalla fine del campionato, tallonato dall'Inter a un solo punto di distacco, il tecnico dei campani sarebbe in trattativa con la Signora (e vuole Osimhen). De Laurentiis pensa a un altro top: contatti con Allegri.

