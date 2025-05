In Piazza Grande i musicisti di Ologramma con il concerto per la pace E le genti che passeranno

Sabato 17 maggio 2025, alle 19, Piazza Grande a Modena si trasformerà in un palcoscenico straordinario con il concerto “E le genti che passeranno…”. Un evento dedicato alla pace, unendo cento musicisti e danzatori in una celebrazione di armonia. Le note si intrecceranno con parole e danza, invitando tutti a partecipare a questa festa di speranza e unità.

Sabato 17 maggio 2025, alle 19, in PiazzaGrande a Modena si terrà il concerto "E le genti che passeranno.", musica, parole e danza per festeggiare la pace riconquistata, mantenuta e ora da difendere e tutelare. L'obiettivo è ambizioso, mettere sul palco cento tra musicisti e danzatori e, intorno.

