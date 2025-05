In piazza del Duomo i 100 anni dell' Aeronautica Militare a Milano

Milano, 13 maggio 2025 - In piazza del Duomo si celebra un secolo di Aeronautica Militare, un viaggio tra innovazione e passione per il volo. Oggi, la cerimonia dell’alzabandiera segna il centenario di una Forza Armata che ha legato la sua storia indissolubilmente a quella del capoluogo lombardo. Un evento di grande significato per la città.

Milano, 13 maggio 2025 - L’AeronauticaMilitare a Milano: 100 anni di storia tra innovazione e passione per il volo. Una cerimonia solenne per celebrare i 100 annidella Forza Armata nel capoluogo lombardo. Si è svolta questa mattina, in piazza del Duomo la cerimonia dell’alzabandiera per celebrare il centenario della presenza della Forza Armata.Nel corso della cerimonia, il sindaco Beppe Sala ha voluto rendere omaggio al secolo di storia dell’AeronauticaMilitare sottolineando il profondo legame tra la Forza Armata e la città di Milano. “Siamo felici di partecipare alle celebrazioni del primo secolo di attività dell’AeronauticaMilitare a Milano – ha commentato Sala -. Oggi rendiamo un doveroso tributo all’azione dell’Arma Azzurra che, in cento anni di storia e trasformazioni sociali, economiche e politiche, ha assicurato una presenza costante e autorevole, contribuendo così allo sviluppo e alla crescita della nostra città. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In piazza del Duomo i 100 anni dell'Aeronautica Militare a Milano

Cosa riportano altre fonti

In piazza Duomo i 100 anni dell'Aeronautica Militare a Milano - Caso Emanuele De Maria, per la procura «aveva pianificato tutto». I permessi per il lavoro esterno al vaglio del ministero della Giustizia «La vita è troppo corta per aspettare la pensione: abbiamo ... 🔗msn.com

Corteo del 25 aprile a Milano, 100 mila in piazza Duomo - Oltre 100 mila persone ... persone in Piazza Duomo Secondo gli organizzatori sono circa 80.000 le persone scese in corteo. “È un segnale importante al Paese per i 75 anni della Costituzione ... 🔗ilgiorno.it

A 16 anni da terremoto l'Aquila vigili del fuoco compongono fiamma in piazza Duomo - In quella stessa piazza dove lavorarono per il terremoto nel 2009, dopo 16 anni i vigili del fuoco hanno composto la loro fiamma. Lo scatto dall’alto è del fotografo Massimo Sestini ... 🔗adnkronos.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Condannati a 10 anni perché ballavano in piazza in Iran

In Iran, un tribunale ha condannato due blogger a 10 anni e mezzo di carcere ciascuno per aver postato un video in cui ballavano nella centrale piazza Azadi di Teheran, mentre nel Paese era in corso una repressione dallo scorso settembre.