In nome della creatività e del confronto | consegnato il Premio Apollo School 2025

In nome della creatività e del confronto, è stato consegnato il Premio Apollo School 2025. Un sentito ringraziamento all’associazione Nuovi Orizzonti e alla presidente Natalia Spanò, per aver reso questo premio un appuntamento imperdibile per le scuole e la città, dedicato all’istruzione e all’educazione dei giovani in un momento storico fondamentale.

"Vorrei ringraziare l'associazione Nuovi Orizzonti e la presidente Natalia Spanò, perché da sette anni questo Premio è diventato un appuntamento fisso non solo per le nostre scuole ma anche per la città. Un evento dedicato all'istruzione e l'educazione dei nostri giovani, in un momento storico in. 🔗Leggi su Reggiotoday.it

