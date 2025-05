In movimento contro l’università del capitale umano

In un clima di protesta, i ricercatori precari e i sindacati si mobilitano contro l'università del "capitale umano". Con slogan incisivi e incisivi, come quello che invita a non vivere in attesa di un contratto, queste assemblee alzano la voce contro un sistema che riduce il sapere a mera merce, rivendicando dignità e diritti.

«O Bernini non temereche la vita è troppo bellaper passarla sotto un ricattoaspettando un contratto». Lo slogan, scandito nelle manifestazioni organizzate ieri dalle assemblee dei ricercatori precari e dei sindacati . In movimentocontrol’università del «capitaleumano» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In movimento contro l’università del «capitale umano»

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PI? GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

?Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del ?Gfvip? ma trovo ancora pi? gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello (?A Verona una cos? la violentano?, aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana,?ndr).