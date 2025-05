In moto non si ferma all' alt della Polizia locale | scatta inseguimento ferito agente nel Barese

Un'incredibile sequenza di eventi ha sconvolto la tranquillità di Giovinazzo, dove un giovane motociclista ha ignorato l'alt della polizia locale, dando il via a un pericoloso inseguimento. Purtroppo, nel corso dell'operazione, un agente è rimasto ferito, suscitando preoccupazione e attenzione nella comunità e tra le forze dell'ordine.

