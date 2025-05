In inedite sfumature di grigio dalla silhouette dritta e rigorosa dalla forma a tubino Si prospetta una stagione calda nuovamente all' insegna della gonna in denim

In questo incantevole equilibrio tra innovazione e tradizione, la gonna in denim si ripropone come protagonista della stagione calda. Con la sua silhouette rigida e le inedite sfumature di grigio, rappresenta un’icona di stile intramontabile. La moda, così ciclica, rinnova passioni e tendenze, confermando l’uniforme perfetta per ogni momento.

I look della Primavera-Estate 2025, ad esempio, si preparano ad avere come protagoniste quattro diverse gonne in denim.

