Emanuele De Maria, un detenuto in fuga, ha orchestrato un omicidio pianificato che ha scatenato una polemica sui permessi di uscita dal carcere. La sua tragica fine, avvenuta gettandosi dalle Terrazze del Duomo di Milano, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle detenzioni, mentre gli inquirenti rivelano dettagli inquietanti sul suo piano criminale.

e Nicola PalmaEmanuele De Maria ha pianificato tutto. È la convinzione degli inquirenti sul piano assassino del detenuto che si è tolto la vita gettandosi dalle Terrazze del Duomo di Milano. Dalle indagini è emerso che il ticket per salire in cima alla Cattedrale l’ha acquistato il giorno prima, alle 12.30 di sabato, a poco più di sei ore dall’accoltellamento del collega Hani Nasr F.A., andato in scena alle 6.20 davanti all’hotel Berna di via Napo Torriani. Cinque fendenti per uccidere.Il cinquantenne egiziano, salvato da un lunghissimo intervento al Niguarda, è stato sentito dagli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia: agli agenti ha raccontato di aver visto in un’occasione che De Maria e la collega della caffetteria Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya si erano appartati; a quel punto, ha pensato di mettere in guardia la 50enne italo-cingalese, che da circa un decennio lavorava con lui nel bar dell’hotel Berna. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In fuga dal carcere . Il pm: omicidio pianificato. Ora sui permessi è polemica

