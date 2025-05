In fiamme una macchina spazzatrice | incendio spento dai vigili del fuoco

martedì 13 maggio, una macchina spazzatrice ha preso fuoco mentre operava in zona fiera a Parma. L'incendio, di origine ancora sconosciuta, ha immediatamente allertato i vigili del fuoco, intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona circostante.

Nel primo pomeriggio di martedì 13 maggio una macchinaspazzatrice, che stava operando in zona fiera a Parma, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in.

