In corsia arrivano i supereroi | grazie a Realizzo il tuo sogno i piccoli pazienti giocano con Iron Man e Thor

Sabato scorso, l'ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna si è trasformato in un mondo di fantasia, grazie a "Realizzo il tuo sogno". Piccoli pazienti hanno incontrato i loro supereroi preferiti, da Iron Man a Thor, portando sorrisi e abbracci nei reparti di Pediatria, Neurologia e Nefrologia. Un'esperienza indimenticabile che ha regalato gioia e emozione a tutti.

Da Iron Man, a Thor, passando per Daredevil e Deadpool. I supereroi più amati hanno fatto visita sabato scorso ai reparti di Pediatria, Neurologia e Nefrologia dell'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna, regalando sorrisi, abbracci e tanta emozione ai pazienti e alle loro famiglie.

A sorpresa in corsia supereroi e personaggi di fumetti e cartoni - I protagonisti dei fumetti più famosi arrivano in corsia per allietare e rallegrare i bambini, costretti a passare ... 🔗msn.com

Supereroi in corsia: una Pasqua di sorrisi per i piccoli pazienti degli ospedali di Velletri e dei Castelli (Ariccia) - resa possibile grazie all’incontro tra solidarietà e fantasia: a fare irruzione nei reparti di Pediatria e Ostetricia sono stati infatti alcuni tra i più amati supereroi, giunti a sorpresa ... 🔗castellinotizie.it

