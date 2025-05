In Copertina - La festa dopo la tempesta | Lookman si riprende l’Atalanta e la porta in Champions

Dopo una tempesta di critiche, Ademola Lookman risorge e guida l'Atalanta verso la Champions League. Dalla tensione per il rigore sbagliato contro il Bruges alla riconquista della fiducia, la sua straordinaria performance rappresenta una rinascita. Scopriamo come il talentuoso attaccante ha trasformato le difficoltà in una vera festa per i tifosi bergamaschi.

Vi ricordate quando dopo il rigore fallito contro il Bruges e il successivo botta e risposta con Gasperini l`avventura di Ademola Lookman a Bergamo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

