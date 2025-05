In città è arrivata La Rive Gauche

Benvenuti alla Rive Gauche, il nuovo bistrot raffinato di Bergamo che unisce eleganza e gusto. Dalla colazione alla cena, deliziatevi con prelibatezze preparate con cura, tra pane fatto in casa e cocktail ricercati. Un'esperienza unica in uno degli angoli più affascinanti della città, dove ogni piatto racconta una storia di stile e passione.

