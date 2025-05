In cantina nasconde armi droga e contanti | in manette un insospettabile

Un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di un 37enne di Torre del Greco, ritenuto insospettabile. Nella sua cantina sono state trovate armi, droga e contanti, con accuse di detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Il blitz, avvenuto in via Unità Italiana, ha svelato un inquietante traffico sotto traccia.

I carabinieri hanno arrestato un 37enne incensurato di Torre del Greco. Per lui l'accusa è di detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e detenzione di armi clandestine. La scoperta in via Unità Italiana, nel comune corallino.I militari hanno perquisito la sua abitazione, senza. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - In cantina nasconde armi, droga e contanti: in manette un insospettabile

