In Cammino per la Pace da Bucine a Civitella

Il 24 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, Bucine e Civitella in Val di Chiana ospiteranno “In cammino per la Pace”, una marcia simbolica che celebra la memoria della guerra e promuove l’impegno per la pace. Unisciti a noi per unire le comunità e riflettere insieme su valori fondamentali di serenità e unità.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Le Amministrazioni comunali di Bucine e Civitella in Val di Chiana promuovono per sabato 24 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’iniziativa “In Cammino per la Pace – Dalla Memoria della guerra all’impegno per la Pace”, una marcia simbolica e commemorativa che unisce la riflessione storica all’attualità dell’impegno civile per la Pace. L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni per l’81° anniversario degli eccidi di San Pancrazio e Civitella in Val di Chiana e per l’80º anniversario della Liberazione, con un percorso a piedi che ricalca idealmente la memoria storica dei luoghi teatro delle due stragi. La partenza è prevista da piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella, con arrivo a San Pancrazio, in un Cammino collettivo che intende rinsaldare il legame tra comunità, memoria e valori democratici. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “In Cammino per la Pace” da Bucine a Civitella

