in alta val camonica torni il pediatra di base

In Alta Val Camonica, la carenza del servizio pediatrico permanente ha destato preoccupazione tra i residenti. Da inizio anno, il supporto pediatrico è limitato a una sola visita settimanale a Edolo. Per affrontare questa situazione, i circoli del Pd di Edolo, Malonno, Corteno Golgi e Sonico hanno sollecitato un intervento alla Regione e all’Asst Valle Camonica.

Dal primo gennaio, a causa della mancata partecipazione al bando straordinario emesso nel 2024 dall'Asst con obbligo di apertura ambulatoriale a Ponte di Legno, il territorio dell'Alta Valle Camonica risulta privo del servizio di pediatria di base – dicono dai circoli –.