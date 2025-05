Improvvisi bruciori a occhi e gola in tre bambini Lezioni sospese anticipatamente e alunni a casa

Tre bambini della scuola elementare "De Amicis" in viale Curio Dentato hanno avvertito improvvisi bruciori agli occhi e alla gola durante un'attività in palestra. Sebbene i piccoli siano stati curati e stiano bene, le lezioni sono state sospese e l'istituto evacuato per precauzione, poiché non è ancora chiaro l'origine del malessere.

bruciori a occhi e gola mentre erano in palestra per tre bambini della scuola elementare “De Amicis“ in viale Curio Dentato. I piccoli, curati sul posto, stanno bene e non hanno riportato alcuna ulteriore conseguenza ma a scopo precauzionale l’Istituto è stato evacuato. Anche perché ancora non è chiara la causa scatenante dei malori. E’ stata proprio la concomitanza dei disturbi accusati dai bambini, come detto bruciori a occhi e gola ma anche tosse accentuata e lacrimazione, a far intervenire sul posto il personale dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri. L’episodio, per il quale procedono gli accertamenti tecnici, si è verificato nella tarda mattinata di ieri, prima del termine delle Lezioni che come detto è stato anticipato a scopo meramente precauzionale. A quanto risulta, oggi la scuola riaprirà regolarmente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Improvvisi bruciori a occhi e gola in tre bambini. Lezioni sospese anticipatamente e alunni a casa

