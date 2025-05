Imprese e racconti da record Melloblocco ha fatto centro | 2 300 in gara 8 000 presenze

Il Melloblocco 2023 ha brillato ancora una volta, registrando oltre 2.300 partecipanti e 8.000 presenze in Val Masino. Nonostante le previsioni meteo avverse, la diciottesima edizione ha celebrato la passione per l'arrampicata con una festa straordinaria, testimoniando la forza di un evento che continua a scrivere storie di successi e connessioni uniche.

Il Melloblocco ha fatto di nuovo centro. La diciottesima edizione che ha visto in ValMasino oltre 2.300 partecipanti e 8mila presenze si è conclusa con una grande festa. Nonostante le previsioni inizialmente catastrofiche e il meteo non facile, anche quest'anno il Melloblocco è stato un successone. I partecipanti hanno dato il meglio in uno degli angoli più belli delle Alpi. Sugli innumerevoli boulder di ruvido granito sparsi nel muschioso sottobosco della valle, sui suoi lussureggianti prati verdi, sotto le imponenti pareti di granito che si ergono vertiginosamente verso le cime innevate dell'alta Val Masino. Per arrampicare sui monotiri o sulle classiche vie lunghe che hanno reso queste valli così famose, per fare slack-line, yoga, masterclass di arrampicata in placca allo Scivolo con Alessandro Zeni, boulder con Solenne Piret, trad e big wall sulla Nord del Remenno con Jacopo Larcher, il workshop di arrampicata femminile She Rocks di Caroline Ciavaldini, corsa, nutrizione, risuolatura.

