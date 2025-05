Impresa Musetti agli Internazionali | Medvedev battuto è ai quarti di finale

Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma, sconfiggendo Daniil Medvedev con un convincente 7-5, 6-4. In un match intenso, l'azzurro ha dimostrato grande determinazione, affrontando anche le avversità del maltempo. Una vittoria storica per Musetti, che continua a brillare nel torneo romano.

Un super Lorenzo Musetti ha battuto Daniil Medvedev approdando ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma. Un match di grande intensità per l'azzurro, che ha superato l'ex numero uno del mondo 7-5, 6-4. L'italiano ha giocato anche contro il meteo. A causa di una forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, l'incontro è stato interrotto per tre ore proprio nel momento clou, al primo match point in favore di Musetti. L'azzurro, però, non ha perso la concentrazione e alla prima occasione, non appena ripartita la partita, ha chiuso la pratica. Ai quarti di finale affronterà il vincente della sfida tra Fils e Zverev. Per Musetti è la terza volta consecutiva tra i migliori otto in un Master 1000 dopo Montecarlo e Madrid.