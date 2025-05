Imprenditrice vs dipendente-sindacalista due mamme equilibriste si confrontano

In occasione della festa della mamma, il 11 maggio a San Nicolò, si è svolta una vivace discussione presso il centro culturale di Rottofreno, dove un'imprenditrice e una dipendentesindacalista, entrambe mamme equilibriste, si sono confrontate sulle sfide della maternità e del lavoro. Un momento di riflessione organizzato dalla Aps “Il ceppo ed il germoglio” con Pino De Rosa come moderatore.

