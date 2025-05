Impossibile intervistare le star | a Cannes la protesta dei giornalisti

Inizia il Festival di Cannes 2025, 78esima edizione della celebre kermesse cinematografica. Tuttavia, il sogno di intervistare le star sul tappeto rosso è ostacolato da una protesta dei giornalisti. Tra i protagonisti attesi, Tom Cruise presenta un nuovo capitolo di "Mission: Impossible", mentre Wes Anderson porta con sé un cast d'eccezione per "La trama fenicia".

Inizia il Festival di Cannes 2025, 78esima edizione della kermesse cinematografica in Costa azzurra. Tante le star attese sul tappeto rosso, da Tom Cruise con il nuovo capitolo di Mission: Impossible a Wes Anderson che, per La trama fenicia, radunerà Scarlett Johansson, Benicio del Toro, Tom Hanks e Benedict Cumberbatch. Eppure per molti giornalisti, intervistarli rischia di diventare un miraggio per via di un programma più limitato di incontri con la stampa voluto dagli studios nell'ottica di un taglio dei costi di produzione. Per questo, più di 100 reporter freelance tra cui anche alcuni italiani hanno inviato una lettera aperta al direttore di Cannes Thierry Fremaux chiedendo un suo sostegno al «buon giornalismo di qualità». Una protesta già vista nel 2024 alla Mostra del Cinema di Venezia.