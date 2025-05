Impero americano in declino e crescita della Cina inesorabile | i rischi per l’Europa

L'impero americano sta affrontando un periodo di declino, segnato dall'elezione di un Papa americano, simbolo di un potere che si affievolisce. Al contrario, la Cina emerge con forza, ponendo rischi significativi per l'Europa. La loro strategia geopolitica ambiziosa e la crescente influenza economica possono avere ripercussioni profonde sul futuro del continente europeo.

«La scelta di un Papa americano significa che l’Impero Usa è in decadenza (gli States non ne hanno mai espresso uno fino ad ora perché avevano già troppo potere, militare e finanziario, ndr); di contro, la crescitadellaCina è inesorabile. Sono pericolosi? Sì, anche perché la loro strategia. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Impero americano in declino e crescita della Cina inesorabile: i rischi per l’Europa»

Cosa riportano altre fonti

Palestina e il declino dell’Impero americano - Gli Stati Uniti considera Israele come un alleato critico perché aiuta a promuovere la supremazia globale statunitense in un momento in cui sta affrontando inevitabile declino ... imperiale ... 🔗oltrelalinea.news

Dopo tante profezie il declino americano è diventato reale - In epoca contemporanea, abbiamo anzi assistito a numerosi momenti d’intenso confronto politico, pubblico e intellettuale sul presunto, ineluttabile declino degli Usa (o dell’“impero americano” nello ... 🔗editorialedomani.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Istat: c'è stata una crescita record della povertà assoluta

Nel 2020 si sono registrate oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari al 7,7% del totale e un aumento del 6,4% nel 2019, mentre le persone in stato di povertà assoluta sono state 5,6 milioni, pari al 9,4% del totale.