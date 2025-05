Imola spaccio di droga sotto casa e al centro sociale | arrestato 23enne

Un 23enne italiano è stato arrestato a Imola per spaccio di droga, operando principalmente sotto casa e nei pressi di un centro sociale. L'indagine condotta dai carabinieri di Casalfiumanese ha rivelato come il giovane utilizzasse un monopattino per effettuare le vendite di hashish, portando a un intervento decisivo delle forze dell'ordine.

Vendeva hashish sottocasa e nei pressi di un centrosociale imolese, spesso raggiunto a bordo di un monopattino. È stato arrestato un 23enne italiano, accusato di spaccio continuato di sostanze stupefacenti, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri della stazione di casalfiumanese e. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Imola, spaccio di droga sotto casa e al centro sociale: arrestato 23enne

