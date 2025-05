Immobili nasce ‘Aigp’ primo marchio certificazione che rivoluzione mercato aste

Immobili lancia 'AIGP', il primo marchio di certificazione pensato per rivoluzionare il mercato delle aste immobiliari. In un contesto globale in crescita, con un valore atteso di 35 miliardi di dollari nel 2024 e una proiezione di 55 miliardi entro il 2033, AIGP si propone di garantire trasparenza e affidabilità nelle transazioni.

(Adnkronos) – Il mercato globale delle case d’asta è in piena espansione: il sito specializzato Business Research Insights riporta infatti che nel 2024 ha raggiunto un valore di circa 35 miliardi di dollari e prevede che crescerà fino a 55 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESSL'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.