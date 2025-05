immagini o giochi sul web resta traccia di tutto

Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni sempre più presenti nella vita dei giovani. Per affrontare questa problematica, l'Arma dei Carabinieri di Goro ha organizzato incontri con gli alunni delle classi 4^ della scuola primaria, guidati da un esperto. L’obiettivo è chiarire dubbi e sensibilizzare i ragazzi su queste importanti tematiche.

Bullismo e Cyberbullismo. L’Arma dei carabinieri di Goro si è resa disponibile ad incontrare gli alunni delle classi 4^ della scuola primaria di Goro per chiarire loro alcuni dubbi e aspetti sul fenomeno Bullismo e Cyberbullismo che vediamo sempre più diffuso. Dagli incontri con la Marescialla dei Carabinieri emergono testimonianze che hanno sensibilizzato positivamente gli alunni.Riflettendo sulle informazioni ricevute dai carabinieri ci siamo resi conto che bullismo e cyberbullismo sono argomenti di attualità molto importanti che ci possono coinvolgere direttamente o indirettamente. Abbiamo capito che il bullismo ha origini da un sentimento di rabbia che i bulli riversano sulle loro vittime, spesso coetanei. Da quando abbiamo chiarito questo concetto ci stiamo aiutando a vicenda per evitare comportamenti inadeguati che possano ferire noi stessi e gli altri; per questo motivo ci sentiamo impegnati ad informare e coinvolgere i nostri lettori, affinché tutti possiamo essere più responsabili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it