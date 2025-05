illy si affida a Bottura per lanciare le X?CAPS

Illy presenta le xcaps, un innovativo sistema di capsule per macchine domestiche, realizzate con materie prime di alta qualità e materiali riciclati. Per il lancio, la storica torrefazione si affida alla creatività del celebre chef Massimo Bottura. A Milano, fino al 18 maggio, un pop-up esperienziale in piazza Gae Aulenti invita a scoprire questa nuova esperienza di gusto.

Il nuovo sistema di capsule per macchine domestiche con materia prima di altissima qualità, materiali riciclati e design evolutissimo viene lanciato con una campagna di comunicazione che vede protagonista il grande chef modenese. E a Milano fino al 18 maggio un pop-up esperienziale in piazza Gae Aulenti per provare il prodotto

