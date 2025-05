Illuminazione viola del reattore del Garigliano in dismissione per sensibilizzare sulla fibromialgia

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, l'edificio reattore della centrale nucleare del Garigliano, in dismissione, è stato illuminato di viola. Questo gesto simbolico mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati a questa sindrome, colpendo molte persone e spesso trascurata nella società. Un importante passo per aumentare la consapevolezza e il supporto per i malati.

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, ieri sera si è assistito a un gesto simbolico e concreto: l’illuminazione di viola dell’edificio reattore della centrale nucleare del Garigliano (sede di Sessa Aurunca, provincia di Caserta), attualmente in fase di dismissione. L’iniziativa è stata messa in atto da Sogin per mostrare il proprio supporto a un . L'articolo Illuminazione viola del reattore del Garigliano in dismissione per sensibilizzare sulla fibromialgia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Illuminazione viola del reattore del Garigliano in dismissione per sensibilizzare sulla fibromialgia

Potrebbe interessarti su Zazoom

L'immunologa Antonella Viola : Non ha senso un provvedimento a settimana

Antonella Viola,?immunologa,?a 24Mattino su Radio 24:?Lockdown programmato una settimana al mese?? Lockdown generale??No, la situazione sta precipitando un po? ovunque ma non serve un lockdown generale bisognerebbe intervenire in maniera mirata a seconda della situazione epidemiologica, della disponibilit? di letti in terapia intensiva e della capacit? di fare tamponi, la sensazione? che stiamo andando nel panico e a rimorchio del virus invece che guidare noi si sta perdendo il controllo.